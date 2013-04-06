Екологи оцінили в 700 тис. грн збитки від затопленого буксира

Про це йдеться й переданому УНІАН повідомленні прес-службі Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Як нагадали в прес-службі, у лютому на річці Південний Буг в акваторії суднобудівного заводу в Миколаєві під час проведення швартовочних робіт перекинулося і затонуло судно-буксир «Іссик-куль».

Співробітниками Управління ДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області спільно з природоохоронною прокуратурою проведено перевірку, в ході якої встановлено винних у затопленні буксира, і завдані матеріальні збитки в результаті витікання на поверхню води близько півтонни нафтопродуктів.

Згідно з розрахунками Державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря, в результаті забруднення територіальних вод державі заподіяні матеріальні збитки на суму майже 707,5 тис. грн.

За фактом порушення правил екологічної безпеки відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки) КК України.

На даний момент затонулий буксир піднято на поверхню. Проводиться досудове розслідування з метою встановлення причин перекидання судна, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних осіб, йдеться в повідомленні.