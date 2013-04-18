Експерт: «Південний потік» загрожує Україні втратою $ 1,5 мільярдів на рік

Будівництво російського газопроводу «Південний потік» серйозно вдарить по українській газотранспортній системі, яка може втратити до половини нинішніх обсягів транзиту. Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

«Південний потік» буде побудований, це вже очевидно. Він буде побудований, в тому числі, й тому, що є чітка лінія Російської Федерації з будівництва обхідних трубопровідних маршрутів і створення деякої надлишкової потужності з транзиту», - заявив Д. Марунич.

За його словами, введення в експлуатацію «Південного потоку» з передбачуваною потужністю 63 млрд кубометрів стане жорстким ударом по українській газотранспортній системі і призведе до істотного скорочення транзиту. «Він може привести до падіння обсягів транзиту до 50% і, відповідно, до зменшення надходжень від транзиту з поточних 3 млрд доларів до 1,5 млрд доларів», - заявив він.

Експерт вважає, що Україні потрібно бути готовою навіть до «нульового» варіанту, який передбачає відмову Росії від транзиту газу через її територію. У той же час експерт припускає, що «до цього все-таки не дійде». «Найбільш реалістичний сценарій зниження обсягів транзиту - на 30-35% транзиту і відповідне падіння надходжень в компанію «Укртрансгаз», - зазначив Д. Марунич.

Експерт упевнений, що Україні необхідно за допомогою європейського енергетичного співтовариства зменшити потужності «Південного потоку».

У свою чергу, голова правління альянсу «Нова Енергія України» Валерій Боровик вважає «Південний потік» блефом.

«Я вважав і вважаю, що «Південний потік» - це блефовий проект. І навіть якщо він буде реалізований, він стане откатопроводом», - зазначив він.

Експерт підкреслив, що досі невідомо, якою буде вартість транспортування газу по цьому газопроводу, що означає, що у проекту немає фінансового обгрунтування. На думку В. Боровика, саме тому італійська Eni досі не підтвердила свою фінансову участь у «Південному потоці». Гроші на нього не закладені ні в бюджеті «Газпрому», ні в бюджеті Російської Федерації, а будівництво «Південного потоку» може вдарити по самому «Газпрому», резюмував В. Боровик.