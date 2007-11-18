Ющенко прибуде у Донецьк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким гірників, які загинули та постраждали під час вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку 18 листопада, а також трудовому колективу підприємства.

«З болем у серці дізнався про трагедію на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф.Засядька», внаслідок якої загинули, а також були тяжко травмовані люди. Сумую і вболіваю разом з усією Україною. Прошу прийняти мої щирі співчуття та побажання одужати постраждалим», – зазначається в листі Глави держави, текст якого опубліковано на його офіційному сайті.

«Органи влади зроблять все необхідне для надання допомоги сім`ям, потерпілим внаслідок трагедії», - наголосив Президент.

У понеділок, 19 листопада, Глава держави здійснить робочу поїздку в Донецьку область. Її головна мета- ознайомлення з ходом ліквідації наслідків аварії на шахті імені Засядька.

Планується, що Президент проведе нараду щодо подолання наслідків трагедії та надання допомоги сім`ям загиблих та постраждалих. Мова також піде про реорганізацію вугільної галузі, зокрема заходи щодо безпечного ведення гірничих робіт, зазначає президентська прес-служба.