У Холодний Яр з'їжджаються українські патріоти

В Чигиринському районі Черкаської області 20 – 21 квітня відбудуться заходи з вшанування борців за волю України різних епох – Гетьмана України Богдана Хмельницького, керівника гайдамацького повстання 1768 року Максима Залізняка та отамана полку гайдамаків Холодного Яру Василя Чучупака.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Історичного клубу “Холодний Яр”, гостей прийматимуть села Медведівка, Івківці, Мельники та хутір Буда Чигиринського району. Свято розпочнеться сьогодні у селів Медведівка маршем козацьких одностроїв та вишиванок та покладанням квітів до пам’ятника Максимові Залізняку. В рамках свята пройдуть презентації книжок Романа Коваля “Чорний Ворон: п’ять біографій”, Ірини Фаріон “Мовна норма: знищення, пошук, віднова”, Василя Шкляра “Залишенець”. Крім того, відбудуться спортивні змагання для дітей та юнацтва: фінальний матч футбольного турніру ім. Максима Залізняка, теніс, крос, змагання з гирьового спорту на кубок Максима Залізняка, перетягування канату юнацьких та дівочих команд. Порадує гостей свята показовим виступом Братство козацького бойового звичаю “Спас” із Києво-Могилянської академії. Спасівці продемонструють бойову техніку “Спас”, роботу зі зброєю, виконають складні технічні елементи. Також відбудуться конкурси на найкращу вишиванку, найдовший козацький чуб, найдовшу дівочу косу та здобути нагороду. А для міцних чоловіків відбудеться у Медведівці козацький бій – лава на лаву.

21 квітня в Холодному Яру відбудуться традиційні вшанування Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака, козаків та старшин полку гайдамаків Холодного Яру. В селі Мельники, біля пам’ятників холодноярцям та Юрію Горлісові-Горському, пройде меморіальний мітинг за участю депутатів Верховної Ради України та лідерів українських партій. Відбудуться панахиди на могилах Головного отамана Холодного Яру та на братській могилу холодноярських козаків-повстанців та заупокійні літії в пам’ять Василя Чучупака та холодноярських козаків Петра Токовенка, Прохора Деркача, Руденка і Гаврилка “Полтавця”, закатованих більшовиками. А на хуторі Буда, на символічній могилі останнього кошового Війська Запорозького Петра Калнишевського священик УПЦ КП проведе урочистий молебень за Україну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб наголосив на необхідності забезпечити максимальне сприяння усім, хто виявить бажання взяти участь у заходах в Холодному Яру. Він запросив усіх патріотів України приєднатися до цієї події, адже вшанування холодноярських героїв має об’єднати усіх, незалежно від політичних поглядів. Ці події не повинні стати приводом для політичних конфліктів, а мають, у першу чергу, нести духовне, просвітницьке значення.

В урочистих заходах візьмуть участь депутати та громадськість Львівщини, Києва, Дніпропетровська, Одеси, Тернополя, Донецька – з усіх куточків України та навіть з інших країн – зокрема Польщі, Білорусі, Росії, Великобританії.

Довідка УНІАН. Холодний Яр — реліктовий лісовий масив, який має історичне та природоохоронне значення. Урочище має площу 6804 га і розташоване на території двох районів Черкаської області — Чигиринського та Кам'янського. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів, а їх тут налічується понад 150 найменувань, Холодний Яр займає перше місце в Україні. У 30-х роках XVIII століття в Холодному Яру була організована Холодноярська Січ. Цей ліс на десятки років став головною базою гайдамаків. В історію Холодний Яр ввійшов також гайдамацькою Коліївщиною 1768 року на чолі із запорізьким козаком Максимом Залізняком і сотником Іваном Гонтою. Тут почалося найбільше повстання проти польської шляхти, якому Тарас Шевченко присвятив свою поему «Гайдамаки» та вірш «Холодний Яр».

У 1918 році на Чигиринщині з центром у Холодному Яру діяли загони, які боролися проти денікінців, і повстанські загони прихильників УНР, що вели боротьбу проти радянської влади. Повстанські загони Холодного Яру оперували на відтинку Черкаси — Чигирин — Знам'янка — Дніпро, їхнім осередком був Мотронинський монастир, а командував ними вчитель із села Мельники отаман Василь Чучупака. У 1920-22 роках у Холодному Яру діяли повстанські загони отаманів Завгороднього, Петренка, Хмари, Ламайярмо, Нагірного, Деркача та інших. Відстоюючи незалежну Україну, організувавши за козацьким принципом повстанські загони під керівництвом отаманів, холодноярці під гаслом «Воля України — або смерть» з 1918 по 1922 роки утримували незалежність самопроголошеної Холодноярської Республіки.