Бєлгородського вбивцю шукають у трьох областях України

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС РФ у Білгородській області.

«Більш як 1200 співробітників поліції зайняті оперативним відпрацюванням території обласного центру, на пошук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад органів внутрішніх справ Бєлгородської області і всього Чорноземного району, інформацію про злочинця передано співробітникам управлінь МВС України в Харківській, Луганській і Сумській областях», - йдеться в повідомленні.

На орієнтування на підозрюваного працюють й інші силові відомства регіону, зокрема прикордонна і митна служби.

З настанням сьогоднішнього ранку роботу поліції Бєлгорода перебудовано з урахуванням вимог до забезпечення безпеки населення. Частина нарядів патрульних служб поліції буде перекинута до дошкільних та освітніх установ на час проведення занять.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня вдень у Бєлгороді до магазину «Мисливець» під'їхав позашляховик BMW, з якого вийшов чоловік і почав стріляти по людях на вулиці, а потім - у магазині. На місці загинуло п'ятеро людей, зокрема 14-річна школярка. 16-річна дівчина померла в операційній.