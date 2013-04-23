За інформацію про бєлгородського стрілка оголошена нагорода (фото, відео)

На даний час на території Бєлгородської області тривають оперативно-пошукові заходи спрямовані на затримання озброєного злочинця. Більше 1200 співробітників поліції зайняті оперативним відпрацюванням території обласного центру, на пошук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад органів внутрішніх справ Бєлгородської області і всього Чорнозем'я, інформація про злочинця передана співробітникам управлінь МВС України в Харківській, Луганській і Сумській областях.

За орієнтуванням на підозрюваного працюють і інші силові відомства регіону, в тому числі прикордонна і митна служби. Крім роботи з оперативною інформацією, співробітники поліції перевіряють всі повідомлення, що надходять в чергові частини відділів поліції Бєлгородської області від громадян, а так само інформацію телефону Довіри УМВС Росії по Бєлгородській області (84722) 352-033.

В даний час по каналу «гарячої лінії» для громадян прийнято вже більше 50 дзвінків, в яких люди передавали в поліцію інформацію про чоловіка, схожого за прикметами на підозрюваного. На жаль, жоден з дзвінків поки не підтвердився. За рішенням керівництва УМВС Росії по Бєлгородській області будь-яка достовірна інформація, яка дозволить затримати злочинця, буде винагороджена. Конфіденційність повідомлення гарантується.