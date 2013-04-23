Через білгородського вбивцю на кордоні з Росією посилили охорону

Про це повідомили РІА Новости в прес-службі відомства.

"Українські правоохоронці надають всебічну допомогу російським колегам", - сказали в прес-службі.

За словами співрозмовника агентства, МВС України отримало орієнтування на підозрюваного, українські правоохоронці перебувають у постійному контакті з колегами з РФ.

Напередодні вдень 31-річний Сергій Помазун відкрив вогонь спочатку в магазині зброї, потім на Народному бульварі в Бєлгороді. На місці загинули п'ять осіб, в тому числі учениця сьомого класу, ще одна 16-річна дівчина померла в реанімації. Мотиви злочину поки неясні, в той же час раніше повідомлялося, що масове вбивство сталося нібито в ході розбійного нападу на магазин зброї.

Після цього Помазун зник, його пошук, за останніми даними, йде по всій Росії і Україні, посилена охорона держкордону між двома країнами. За інформацію, яка допоможе зловити чоловіка, поліція обіцяє 3 мільйони рублів; утікач може бути озброєний двома карабінами, які він забрав з магазину зброї, де сталася бійня. Помазуну, який, за даними джерела в правоохоронних органах, раніше відсидів чотири роки за крадіжку і напад на силовика, тепер загрожує довічний термін.