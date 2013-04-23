Завтра в Україні - до 24° тепла

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі та у степовій частині Криму 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у східних областях подекуди і в повітрі приморозки 0-5°, на решті території 4-9° тепла; температура вдень 15-20°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 24°.

У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.