Агентство IBI підвищило кредитний рейтинг Одеси

Інші українські міста – Запоріжжя і Вінниця – мають нижчий рейтинг у лістингу IBI – uaAA- і uaBBB відповідно.

У прес-релізі, поширеному агентством, зазначено: «У 2012 р. місто поліпшило ряд показників соціально-економічного розвитку. Успішний соціально-економічний розвиток та ефективна бюджетна політика місцевої влади дають можливість підтримувати високий рівень бюджетного забезпечення... Дохідна частина бюджету міста добре диверсифікована... Підвищення кредитного рейтингу міста за результатами 2012 року обумовлено зниженням боргового навантаження на міський бюджет при активній політиці міської влади, спрямованої на зменшення боргового тиску; скороченням валютних ризиків у зв'язку з достроковим погашенням частини боргу, номінованої в іноземній валюті, а також збільшенням показників економічного і соціального розвитку протягом звітного періоду, яке може розглядатися як усталена тенденція».

На своїй сторінці у Facebook мер Одеси Олексій Костусєв прокоментував дану подію: «Це найкраща відповідь нашим критикам... Своє головне завдання бачу в тому, щоб поліпшення відчули прості одесити».