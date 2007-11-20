Затримано рефрижератор з 32 тоннами сала

Інспектори ДАІ затримали в Полтавській області рефрижератор з 32 тоннами сала і 3,5 тоннами м`яса.

Як повідомила кореспонденту УНІАН інспектор Центру зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Ганна ОДЯКОВА, машина була зупинена інспекторами ДАІ на трасі Київ-Харків. Тягач з причепом-рефрижератором перевозив сало і м`ясо без будь-яких супровідних документів. Водій управляв автомобілем без посвідчення водія.

Водія притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Тягач з причепом доставлено на штрафний майданчик ДАІ.

За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу ветеринарної міліції Миколи ВАСЮТИ, вантаж без маркірування і супровідних документів автоматично вважається неякісним і небезпечним і підлягає обов`язковій утилізації.

«На даний час працівниками міліції встановлюється власник даної сировини. Вже відомо, що рефрижератор завантажили у Львові, а сама сировина призначалася для переробки на підприємствах Харкова. Затриманий вантаж, за попередніми розрахунками, оцінюється щонайменше в 100 тисяч доларів», - сказала Г.ОДЯКОВА.