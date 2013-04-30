Кабмін збільшив квоту на сівбу конопель

Кабінет міністрів України затвердив обсяги квот на 2013 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, збільшивши квоту на сівбу конопель на 57%, а допустимі площі під маком скоротив майже в 2 рази.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №313 від 29 квітня 2013 року.

Згідно з постановою, вирощувати коноплі цього року в Україні дозволено на площі 2723 га, маку – на площі 650 га.

Довідка УНІАН. Чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність за незаконну сівбу й вирощування від 100 до 500 рослин конопель і снодійного маку.