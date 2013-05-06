Кабмін затвердив нову стратегію управління держборгом

Текст постанови від 29 квітня 2013 р. оприлюднено на Урядовому порталі.

Цим же рішенням Кабмін визнав такою, що втратила чинність свою попередню постанову (від 10 травня 2012 р. №607) «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012-2014 роки».

Як зазначається в документі, протягом 2012 року забезпечено утримання обсягу державного боргу на рівні близько 28,5% внутрішнього валового продукту, що на 1,5 відсоткового пункту нижче граничного показника, встановленого на кінець зазначеного періоду.

Загальний обсяг державних запозичень у 2013 році заплановано в обсязі 135,5 млрд грн, з яких 92,9 млрд (68,6%) становлять внутрішні запозичення, 42,7 млрд грн (31,4%) – зовнішні запозичення.

Враховуючи такий обсяг запозичень, передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», обсяг державного боргу в національній валюті становитиме 483 млрд грн.

У 2014 і 2015 роках прогнозний обсяг запозичень становитиме відповідно 131,4 млрд і 125,6 млрд грн.

У постанові зазначено, що реалізація Стратегії дасть змогу досягти на кінець 2013, 2014 і 2015 років відповідно таких результатів: відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту – на рівні не більш як 30,6%, 30,9% і 31%;

частка державного внутрішнього боргу – не менш як 50%;

середньозважений строк до погашення державного боргу – не менш як 5,1, 5,3 і 5,4 року;

частка державного боргу з фіксованою ставкою – не менш як 65%;

частка державного боргу, який рефінансується у відповідному періоді, у загальній сумі державного боргу на початок такого періоду – орієнтовно не більш як 20%.

Між іншим в документі відзначено, що основним фактором посилення боргового навантаження на державний бюджет у найближчій та середньостроковій перспективі є необхідність погашення зовнішніх боргів, серед яких найбільший обсяг має позика Міжнародного валютного фонду.

Протягом 2013 року пікове навантаження на державний бюджет очікується у травні, червні, серпні та листопаді за рахунок погашення позики Міжнародного валютного фонду та облігацій зовнішньої державної позики 2003 року.