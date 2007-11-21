Пожежа на шахті ім. Засядька не припиняється

У Донецьку на шахті ім. О.Засядька через пожежу, що триває, припинено гірничорятувальні роботи. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр вугільної промисловості, заступник голови урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на шахті Сергій ТУЛУБ.

За його словами, рятувальники обстежували всі виробки, дійшли до сполучення 17-ї східної лави з 17-м східним вентиляційним штреком, й були змушені зупинитися.

"На жаль, не могли подолати це сполучення, тому що там пожежа з достатньо високою температурою, яка не дає можливості рятувальникам навіть у спеціальному спорядженні вийти на цю ділянку", - сказав С.ТУЛУБ.

Він констатував, що зараз необхідно виконати підготовчі роботи, а для цього "вивести всіх людей з усієї шахти, й понизити ризик надзвичайної ситуації".

"Щоб провести ці роботи, необхідно вивести всіх людей з усієї шахти, й понизити ризик надзвичайної ситуації, що й було зроблено близько опівночі", - зазначив міністр.

Він додав, що "зараз через кожну годину-дві проводиться відбір проб, щоб визначити ситуацію з газоповітряною сумішшю, яка виробляється з шахти".

С.ТУЛУБ також акцентував, що на цю хвилину проби повітря на аварійній ділянці показують, що "різких змін у гірший бік немає".

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 у Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників, із них 357 гірників було виведено на поверхню.

Внаслідок вибуху загинули 90 гірників, доля 11 (за даними ОДА - 10) гірників залишається невідомою.

У лікарнях на лікуванні перебувають 34 гірники (1 гірник - у вкрай важкому стані з опіками, 1- у стані середньої тяжкості з гострим отруєнням рудничним газом і 32 гірники - в задовільному стані).

Вчора в Донецькій області поховали 28 гірників.