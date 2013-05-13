У Швеції стартувало Євробачення-2013

Конкурс пройде в комплексі, який був побудований кілька років тому. Квитки на "Євробачення" вартістю від 10 до 200 євро були розпродані ще торік - одразу після надходження їх у продаж, - зазначає Ехо Москви.

Два півфінали конкурсу пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18. Нагадаємо, Україну представлятиме співачка Злата Огневич, яка виступить під номером 7 у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня.