У Кривому Розі десятеро молодиків відлупцювали наряд міліції

Прокуратура Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) відкрила кримінальне провадження за фактом нападу групи молодиків 12 травня на співробітників міліції, які прибули на виклик персоналу магазина.

Як повідомили журналістам у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, провадження відкрито за ст. 345 ч.2 КК України - загроза або насильство стосовно працівників правоохоронних органів, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Згідно з повідомленням, нарядом міліції було затримано двох учасників бійки - місцевих жителів віком 26 років і 31 рік. Іншим нападникам, яких у цілому було близько 10 осіб, вдалося зникнули з місця пригоди.

Пізніше з явкою з повинною до відділення міліції звернувся молодий чоловік, який одержав під час бійки вогнепальне поранення у ногу від співробітника міліції.

Постраждалому наряду була надана медична допомога: троє правоохоронців отримали різні тілесні ушкодження у вигляді ран, а також садна.

Застосування вогнепальної зброї співробітниками наряду наперед прокуратурою визнано правомірним.

Як повідомляв УНІАН, о 02.30 ранку 12 травня на пульт централізованої охорони ДСО у місті Інгул, розташованому на відстані 45 км від Кривого Рогу, надійшов сигнал про небезпеку від персоналу цілодобового магазина. Прибулий наряд міліції виявив чотирьох чоловіків, які намагалися затягнути до автомобіля трьох продавщиць. Після приїзду міліції зловмисники спробували оволодіти радіостанцією і автоматичною зброєю працівників МВС. Зробивши 2 попереджувальних постріли вгору, міліціонер прицільно вистрілив у ліву ногу одного з нападників. Викликаний додатковий наряд затримав двох учасників бійки. Іншим вдалося зникнути.

Ніхто з жінок не постраждав. Майно магазина збережене.

Особи правопорушників з'ясовуються.