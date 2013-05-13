Кабмін накине відмінникам по 20-35 гривень до стипендій

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій» прийнято на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 13 травня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Відповідно до постанови, збільшуються розміри підвищення до стипендій для студентів вишів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра: з 50 до 70 грн. Також буде збільшено підвищення до стипендії для майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів вишів ІІІ–ІV рівня акредитації: з 85 до 120 грн.

Документ прийнято на виконання відповідного доручення Президента України, його проект було погоджено з представниками студентського самоврядування та ректорами вузів, йдеться в повідомленні.

Метою є збільшення розмірів академічних стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно», а також для студентів, яким призначені іменні та персональні академічні стипендії навчальних закладів.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2014 року.