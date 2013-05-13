До Севастополя прибув новий командувач ЧФ Росії
До Севастополя для вступу на посаду прибув новий командувач Чорноморським флотом Росії Олександр Вітко.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов, сьогодні в Будинку офіцерів флоту заступник командувача військами Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Сердюков урочисто вручив Вітку штандарт командувача Чорноморським флотом РФ.
У церемонії брали участь командувач Військово-Морськими силами Збройних сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников, Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій.
Діючий командувач флотом віце-адмірал Олександр Федотенков призначений заступником головнокомандуючого Військово-Морським флотом Росії. Передача командування відбудеться в найближчі дні після ювілейних урочистостей.
Командувач Чорноморським флотом РФ Вітко став першим, кому було вручено штандарт командувача флотом.
В інтерв'ю журналістам після закінчення церемонії Вітко зазначив, що буде «взаємодіяти з адміністрацією Севастополя».
Торкаючись проблематики Чорноморського флоту РФ, командувач зазначив, що «завдання дуже великі - йде розвиток флоту, в тому числі і Чорноморського, будується система базування, нові кораблі в найближчі роки підійдуть, треба підготувати місця для їх розміщення, та особовий склад, щоб на цих нових кораблях з новою технікою відразу ж міг виконувати завдання».