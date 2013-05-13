До Севастополя прибув новий командувач ЧФ Росії

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов, сьогодні в Будинку офіцерів флоту заступник командувача військами Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Сердюков урочисто вручив Вітку штандарт командувача Чорноморським флотом РФ.

У церемонії брали участь командувач Військово-Морськими силами Збройних сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников, Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій.

Діючий командувач флотом віце-адмірал Олександр Федотенков призначений заступником головнокомандуючого Військово-Морським флотом Росії. Передача командування відбудеться в найближчі дні після ювілейних урочистостей.

Командувач Чорноморським флотом РФ Вітко став першим, кому було вручено штандарт командувача флотом.

В інтерв'ю журналістам після закінчення церемонії Вітко зазначив, що буде «взаємодіяти з адміністрацією Севастополя».

Торкаючись проблематики Чорноморського флоту РФ, командувач зазначив, що «завдання дуже великі - йде розвиток флоту, в тому числі і Чорноморського, будується система базування, нові кораблі в найближчі роки підійдуть, треба підготувати місця для їх розміщення, та особовий склад, щоб на цих нових кораблях з новою технікою відразу ж міг виконувати завдання».