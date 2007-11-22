Підлітки, розважаючись, забили до смерті чоловіка

В одному з регіонів Криму троє підлітків (16 і 14 років), «розважаючись», побили до смерті 56-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, перед тим, як йти на дискотеку, компанія вирішила «розім`ятися». Підлітки увірвалися в будинок, де проживали кілька чоловіків, що зловживали алкоголем, почали жорсткого бити їх, бити шибки, меблі, а потім влаштували потоп.

Господар будинку, який повернувся до цього часу, почувши крики, що лунали з його будинку, побіг до міліції. Чоловік розповів правоохоронцям, що в будинку орудують хулігани, які вже неодноразово били його і його знайомих.

«На міліціонерів у будинку чекала гнітюча картина: затоплена кімната з розкиданими всюди речами і двоє побитих чоловіків», - повідомили в кримському Главку міліції. Один з потерпілих помер від одержаних травм, інший був направлений в реанімацію.

На даний час у справі вилучені речові докази, одержані зізнання. Ведеться слідство.

Троє підлітків заарештовані. За словами затриманих, у такий спосіб вони розважалися.