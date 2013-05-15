Україна у I кварталі скоротила витрати на імпорт нафти у 6 разів

Згідно з повідомленням, імпорт нафти у грошовому вираженні в березні 2013 року збільшився порівняно з попереднім місяцем - до 31,658 млн дол. з 23,317 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти в 5 разів - до 153 тис. тонн порівнянні з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

На тему: Нафтогаз у І кварталі збільшив чистий збиток майже удвічі

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ у січні-березні поточного року скоротилася на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 744,3 тис. тонн.

Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

Україні має шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.