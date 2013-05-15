Раніше судимий «замінував» магазин, щоб знову сісти

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Херсонській області, сьогодні о 14.26 на лінію «102» зателефонував чоловік.

Назвавши своє прізвище та ім’я, він повідомив, що в одному з продуктових магазинів міста заклав динаміт.

На місце події виїхали усі екстрені служби, керівництво Комсомольського райвідділу міліції, слідчо-оперативна група, працівники управління громадської безпеки, вибухотехнічної служби та кінологи.

З приміщення магазину евакуювали семеро осіб. Спеціалісти-вибухотехніки та кінологи протягом години обстежували приміщення та прилеглу територію. Вибухівку не виявили, повідомлення виявилося неправдивим.

Як повідомила начальник СЗГ УМВС України в Херсонській області Олена Ренкас, паралельно з пошуком вибухівки міліціонери проводили роботу з пошуку особи, яка телефонувала. Під час опитування людей, які знаходились навколо магазину, один з чоловіків зізнався, що це він телефонував. Псевдомінером виявився 42-річний херсонець. Чоловік має 7 судимостей за крадіжки, незаконне зберігання зброї та інші злочини. У місцях позбавлення волі провів 13 років.

Зловмисник повідомив, що після вживання спиртних напоїв захотів пожартувати над своєю сестрою, яка працює у магазині, а тому повідомив про нібито закладену вибухівку. Він зізнався, що усвідомлював наслідки свого дзвінка, тому що хоче повернутися до тюрми. Чоловіка затримано.

Комсомольським райвідділом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.