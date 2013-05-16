Введено у храм ікону Володимирської (Вишгородської) Божої Матері

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, на день святих Бориса та Гліба одна з унікальних ікон православного світу - Вишгородсько-Володимирська Богородиця після довгих мандрів повернулася додому, у храм Бориса і Гліба, що у Вишгороді.

За легендою Вишгородська ікона Божої Матері була написана самим Євангелістом Лукою на липовій дошці від столу, за яким сидів Ісус Христос із матір'ю та батьком. Вона є найстарішою з усіх Богородичних чинів. Коли Марія побачила свій намальований образ, то промовила «Віднині ублажатимуть Мене всі роди. Благодать Народженого від Мене й Моя нехай буде з цією іконою».

На початку ХІІ століття візантійський імператор подарував ікону князю Мстиславу, і святий образ поставили у Дівочому монастирі Вишгорода, улюбленому помісному уділі першої української християнки, великої княгині Ольги.

На той час Вишгород був одним із найрозвиненіших міст і центром паломництва, адже саме там поховано київських князів, святих Бориса і Гліба, великомучеників, убитих своїм рідним братом, Святополком Окаянним. Поруч з їхніми мощами і була поставлена ікона Вишгородської Божої Матері. Але захищала вишгородців святиня недовго, - вже за сто років син київського князя Юрія Довгорукого, володимиро-суздальський князь Андрій зруйнував частину Києва і викрав образ, вивізши до Володимира-на-Клязьмі. На жаль, і на цьому мандри ікони не завершились. На початку ХІІІ століття Батий знищив місто і викрав оклад ікони, а ще за півтора століття Тохтамиш зробив це вдруге. Згодом образ перевезли до Москви, де він знаходиться і досі, але вже під назвою «Володимирська Божа Матір». Існує припущення, що свого часу її реставрував Андрій Рубльов.

Рік тому за ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Присяжнюка та за сприяння Митрополита Володимира під час особистої аудієнції з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом було досягнуто згоди в тому, що відома на весь світ чудодійна ікона Вишгородської Божої Матері має повернутись на Батьківщину.

Однак, зазначили у прес-службі КОДА, зважаючи на те, що оригінал ікони зберігається з дотриманням спеціальних температурних режимів у Третьяковській галереї, було отримано згоду на виготовлення високохудожньої копії цього образу. Святиню минулого року було привезено на Київщину. Весь цей час ікона Володимирської (Вишгородської) Божої Матері подорожувала містами України, щоб усі бажаючі мали можливість прикластися та помолитися до Вишгородської святині.

Сьогодні ікону Володимирську (Вишгородську) Божу Матір з Києво-Печерської лаври за участі Митрополита Володимира, близько тисячі вірян, голови Київської облдержадміністрації було введено в Церкву святих Бориса і Гліба, де і почала свій історичний шлях понад 10 сторіч тому.