81-річний пенсіонер улаштував пожежу, щоб приховати вбивство

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків про те, що під час гасінні пожежі у квартирі було виявлено 82-річну жінку без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з'ясувалося, сусіди немолодого подружжя побачили, що з квартири йде дим і викликали МНС, а пожежники, які прибули на місце події, виявили у приміщенні потерпілих: чоловік був на балконі, а старенька лежала в кімнаті.

Під час огляду трупу правоохоронці встановили, що на тілі жінки є шість рубаних ран, а поряд з нею було виявлено і знаряддя вбивства – сокира.

Чоловік спочатку розповів, що до них через балкон на третій поверх пробралися грабіжники у масках і вбили його дружину. Проте після на допиті у слідчого він дав зізнався у вбивстві дружини.

Чоловік повідомив, що через конфлікт, що виник з приводу квартирного питання, він вночі сокирою завдав шість ударів по голові дружини і вбив її. Після цього зловмисник вирішив влаштувати пожежу в різних кімнатах, щоб тим самим ввести слідство в оману.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.