У Миколаєві затримали грабіжників, переодягнутих міліціонерами

Як повідомляє група зв'язків з громадськістю миколаївського міського управління міліції, затриманими виявилися місцеві жителі 23-х, 32-х і 36-ти років.

За даними міліції, пізно увечері на 53-річного приватного підприємця біля його будинку несподівано напали троє чоловіків у чорних масках на обличчі, нападаючі були одягнені у форму спецпідрозділу міліції.

"Зловмисники затягнули чоловіка в автомобіль і, погрожуючи йому пістолетом, забрали золотий ланцюжок та гроші. Після чого, виштовхнувши його з салону, поїхали", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що один із затриманих працював таксистом і наочно був знайомий з потерпілим, він також знав, де він живе, оскільки не раз підвозив його додому.

Наперед спланувавши свої дії, приятелі орендували автомобіль і придбали спецодяг.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст.187 КК «Розбій». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна.