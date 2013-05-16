У Києві створять Інститут серця

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України від 13 травня № 292-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Цим документом Кабмін погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Київської міської ради щодо передачі цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні “Київський міський центр серця”, що розташований на земельній ділянці загальною площею 3,0447 гектара, в державну власність із віднесенням до сфери управління МОЗ.

Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів доручено передбачити під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2013 рік” та складання проектів державного бюджету України на наступні роки кошти, необхідні для фінансування зазначеного закладу.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 25 грудня 2012 року дала згоду на передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у державну власність. За відповідне рішення проголосували 65 із 83 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати Київради у минулому році тричі розглядали цей проект рішення, але перші два рази відмовлялись передавати міський центр серця з комунальної у державну власність.

Обговорення питання 25 грудня за участю директора Центру серця Бориса Тодурова тривало близько години. Виступаючи перед депутатами, він зазначив, що центр не має необхідного фінансування вже понад 5 років, обладнання зношене і його необхідно замінити. За словами Тодурова, у 2012 році хірурги у Центрі серця провели близько трьох тисяч операцій мешканцям з різних регіонів України. Торік з міського бюджету Центру було виділено кошти на проведення 200 безкоштовних операцій для киян, переважно операції були зроблені дітям з пороком серця. Тодуров запевнив, що за належного фінансування у Центрі можна проводити близько 1,5 тис. операцій виключно киянам.

Директор Центру зазначив, що необхідність у фінансуванні закладу становить не менш як 150 млн грн на рік. Оскільки Київ виділяє лише близько 40 млн грн на рік, Тодуров висловив переконання, заклад треба передати у власність держави, яка візьме на себе відповідні фінансові зобов’язання.

У свою чергу депутати зауважили, що саме місто вкладало кошти в будівництво Центру серця, а тому необхідно, розглядаючи питання передачі його державі, вимагати або грошової компенсації, або юридичного забезпечення зобов’язань Центру щодо пріоритетності обслуговування киян та проведення їм відповідних безкоштовних операцій.

Депутатам було запропоновано надати згоду на передачу Центру серця до сфери управління Міністерства охорони здоров’я з отриманням відповідної компенсації.