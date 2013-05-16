Аукціон Christie's встановив історичний рекорд

Аукціон сучасного мистецтва дому Christie's, що пройшов у середу в Нью-Йорку, став найуспішнішим в історії, виручивши понад 495 млн. доларів, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Із 70 лотів, виставлених на вчорашні торги, не знайшли своїх покупців лише 4 роботи. При цьому картини Джексона Поллока, Ройя Ліхтенштейна і Жана-Мішеля Баскія оновили рекорди аукціонної вартості робіт художників.

Відзначається, що на минулих торгах була велика кількість колекціонерів, готових віддати за виставлені лоти більше 20 мільйонів доларів.

"Ми вступили в нову еру арт-ринку. Присутня глобальна конкуренція, якої ми раніше на ніколи не бачили" - сказав глава Christie's в Європі Юссі Пілкканен (Jussi Pylkkanen), який брав участь у торгах.

За даними американської газети New York Times, останній аукціон Christie's за розміром виручки залишив далеко позаду аукціон будинку Sotheby's, який пройшов у вівторок.