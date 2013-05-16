Завтра в Україні - спека і грози

У п’ятницю, 17 травня, по Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, лише в західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозах - окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 23-28°, у східних областях місцями - 30-32°; в Карпатах вночі - 5-10°, вдень - 15-20°.

По Київській області мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 23-28°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 26-28°.

16 травня температура води в Чорному та Азовському морях - 17-22°; в Дніпрі біля Києва - 21°.