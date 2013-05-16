ВР ухвалила закон про посилення матеріальної підтримки сімей опікунів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 365 із 406 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, у статті 2 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та статті 1 Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у визначенні терміну “середньомісячний сукупний дохід сім’ї” зазначається, що це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.