Синоптики обіцяють Україні від 12° морозу до 12° тепла

В найближчі дні погода на території України істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 23 листопада, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних і північних областей подекуди ожеледиця.

Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 10 тепла; на півдні Криму та Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

24-25 листопада без істотних опадів, лише 25 листопада вночі в Карпатах та на Прикарпатті, вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних та західних областей ожеледиця.

Температура у східних областях вночі 24 листопада 7-12° морозу, 25 листопада 4-9° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні місцями 5-8° тепла (24 листопада у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях 3-8° морозу, у степовій частині Криму та в Приазов`ї 1-6° морозу), вдень 3-8° тепла, в Криму, на Одещині, Закарпатті та Прикарпатті 9-13° тепла.

26-27 листопада часом дощ, 27 листопада у західних областях з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині близько 0°; вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°.

Завтра у Києві та області без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

24-25 листопада у столиці та області мінлива хмарність, без істотних опадів, лише ввечері 25 листопада невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

26-27 листопада у Києві та області часом дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.