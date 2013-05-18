У Запоріжжі перекинулася маршрутка: 1 пасажир загинув, 10 постраждали

Як повідомили УНІАН в управлінні обласного управління ДАІ, ДТП сталася у суботу, 18 травня, на території Заводського району Запоріжжя.

«Сьогодні, 18 травня, близько 12.15 в ДТП потрапила «маршрутка», яка їхала від «Епіцентру» на Кічкас. Внаслідок аварії 1 пасажир – чоловік приблизно 30 років – загинув, ще 10 осіб, зокрема 1 дитина – постраждали», - повідомили в управлінні профілактики ДАІ.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не справився з керуванням, в результаті мікроавтобус врізався в бордюр дороги, після чого його відкинуло на бордюрний камінь на в`їзді на АЗС, і вже від цього зіткнення маршрутка лягла на бік.

Зараз на місці події працюють співробітники ДАІ. Встановлюються обставини і причини події.