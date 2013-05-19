На Охтирській ТЕЦ загорівся мазут
11:23, 19 травня 2013Суспільство
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На Охтирській ТЕЦ сталася пожежа.
На Охтирській ТЕЦ гасили пожежу.
Сьогодні о 6.45 в Охтирці Сумської області на території АТ «Правекс-Брок» Охтирської ТЕЦ сталося загоряння мазуту в залізничній цистерні, переобладнаній у стаціонарну ємність для зберігання палива, де знаходилося до 10 тонн мазуту.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано о 7.15. Для ліквідації було залучено дві автоцистерни державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Сумській області та 6 чоловік особового складу.
Розмір матеріальних збитків встановлюється.
На роботу Охтирської теплоелектростанції пожежа не вплинула.
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