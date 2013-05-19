На Охтирській ТЕЦ загорівся мазут

Сьогодні о 6.45 в Охтирці Сумської області на території АТ «Правекс-Брок» Охтирської ТЕЦ сталося загоряння мазуту в залізничній цистерні, переобладнаній у стаціонарну ємність для зберігання палива, де знаходилося до 10 тонн мазуту.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано о 7.15. Для ліквідації було залучено дві автоцистерни державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Сумській області та 6 чоловік особового складу.

Розмір матеріальних збитків встановлюється.

На роботу Охтирської теплоелектростанції пожежа не вплинула.