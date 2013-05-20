У центрі Києва вночі горів житловий будинок
08:21, 20 травня 2013Суспільство
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На Печерську вночі гасили пожежу.
Пожежу гасили дві години
Вчора о 23.55 у Печерському районі Києва на вул. Шовковичній, 30-А у шестиповерховому житловому будинку в квартирі на останньому поверсі виникла пожежа з поширенням вогню на горище на площу 150 кв. м.
Сьогодні о 2.15 підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі 16 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба ДСНС.
Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.
На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у м. Києві.
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