У центрі Києва вночі горів житловий будинок

Вчора о 23.55 у Печерському районі Києва на вул. Шовковичній, 30-А у шестиповерховому житловому будинку в квартирі на останньому поверсі виникла пожежа з поширенням вогню на горище на площу 150 кв. м.

Сьогодні о 2.15 підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі 16 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба ДСНС.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у м. Києві.