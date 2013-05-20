Синоптики обіцяють Україні дощовий тиждень

Цього тижня на всій території України очікуються дощі, грози, місцями град і шквальний вітер у супроводі з невеликим зниженням температури повітря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«На всій території України впродовж 20-25 травня пройдуть зливи й дощі в різній кількості у супроводі гроз, у супроводі локального випадання граду й шквальних поривів вітру», - сказав Кульбіда.

Проте, за його словами, говорити про надзвичайні ситуації, які б мали небезпеку для населення, поки не доводиться.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що 20-21 травня в країні збережеться спекотна погода – температура повітря досягатиме +25-+30 градусів. Але вже після 22 травня, у зв'язку зі збільшенням кількості опадів, стовпчики термометрів опустяться до +20-+25 градусів.