На Каннському кінофестивалі відкрився Український національний павільйон

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, 18 травня в Українському павільйоні відбулася презентація вітчизняних кінопроектів, продюсери та режисери представляли фільми на початковій стадії розробки.

Презентацію було відкрито за участі голови Державного агентства України з питань кіно Катерини Копилової, генерального директора МКФ «Молодість» Андрія Халпахчі, заступника директора Національного центру Олександра .Довженка Івана Козленка та директора з комунікацій фонду «Розвиток України» Катерини Засухи. На захід також завітали іноземні та вітчизняні кінопрофесіонали, журналісти та кінокритики.

Відкриваючи презентацію, Халпахчі наголосив, що павільйон створено спільними зусиллями Державного агентства з питань кінематографії та фонду «Розвиток України», і підкреслив необхідність того, аби приватні установи повірили в те, що українське кіно має майбутнє.

«Фонд Ахметова розвиває українське кіно, підтримуючи зйомки короткометражних фільмів, фестивалі, освітні проекти, подорожі на міжнародні форуми. Це єдиний приватний фонд в Україні, який має програму грантів на підтримку кінопроектів», - сказав Халпахчі.

У фонді повідомили, що першими представили свій фільм «Толока» режисер Михайло Іллєнко та продюсер Пилип Іллєнко.

Продюсер Ігор Савиченко представив фільм Ігоря Подольчака «Доміно» і повнометражний дебют володарки Золотої пальмової гілки Марини Вроди «Степне». Саме ця стрічка створена, спираючись на договір про копродукцію між Францією та Україною, підписаний на Каннському кінофестивалі в 2011 році.

Режисер Руслан Батицький представив свій повнометражний дебют "Гроза".

Цього року Україна представлена також у Short Film Corner. Каннські відбірники включили у доробок 12 українських робіт: «Закон Мьорфі» Ольги Карплюк, «Дорога» Максима Ксєнди, «Постскриптум» Анастасії Храмової, «Уроки української» Руслана Батицького, «У ванній» Ігоря Морозова, «Жовта квітка для месьє Бурійона» Лариси Артюгіної, «Структура кави» Олега Бобало-Яремчука, «Портрет» Анастасії Старової, «18+» Романа Бровко, «Німфо» Олега Борщевського, «Пробудження» Миколи Літвіна, «Повернення (множина)» Олександра Ратия.

У фонді Ахметова поінформували, що 21 травня в Українському павільйоні відбудеться презентація проектів на стадії пост-продакшну та єдиний ринковий показ української стрічки «Легка мов пір'їнка» Андрія Рожена.

Вперше за 6 років роботи українського кінопредставництва у Каннах будуть презентовані три стрічки для дітей: анімаційний фільм «Микита Кожум'яка та вогняна квітка», «Іван Сила» Віктора Андрієнка, а також «Чарівні історії: еліксир доброти» Лілії Солдатенко.

66-й Каннський кінофестиваль триватиме до 26 травня. Український павільйон працює шостий рік поспіль.