Синоптики прогнозують потепління

Синоптики прогнозують, що у вихідні буде хмарно з проясненнями, однак, температура підвищиться. На сході - короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. На решті території мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 10-15°, вдень - 20-25°, на Закарпатті - до 28°.

18-19 червня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, 18 червня в західних областях пройдуть дощі, грози, в Карпатах - сильні дощі. У північних та центральних областях 18 червня, у східній частині 19 червня - переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°; в Карпатах вночі - 5-10°, вдень - 12-17°.

20-21 червня місцями короткочасний дощ, гроза (в основному, вдень); у західних, а 20 червня й у східних та південних областях переважно без опадів.

Температура вночі - 12-18°, на узбережжі морів - до 20°; вдень - 22-28°, у південній частині, Донецькій, Луганській областях - до 31°.

У Києві та області 17 червня мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура у Києві вночі - 13-15°, вдень - 22-24°; по області вночі - 10-15°, вдень - 20-25°.

18-19 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 19 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°.

20-21 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі дещо підвищиться, вдень суттєво не зміниться.