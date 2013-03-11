Українські мільйонери втрачають нажиті капітали

Про це пише Комерсант-Україна.

За минулий рік активи 187 тис. найбільш заможних людей світу подешевшали на 1,8%, говориться в звіті Wolrd Ultra Wealth Report-2012-2013, складеному компаніями Knight Frank і Wealth-X.

Сумарні активи заможних людей знецінилися на $ 480 млрд, до $25,78 трлн, незважаючи на зростання числа мільйонерів на 1035 осіб.

Найбільше постраждали магнати Європи і Азії - в цих регіонах скоротилися і кількість заможних людей, і вартість їх активів. У Європі число мільйонерів впало на 1,9%, до 53,44 тис., а їх власність знецінилася на 2,7%, до $ 6,95 млрд. Азія не дорахувалася 2,1% заможних людей (до 42,89 тис. ), які втратили 6,8% своїх статків (до $ 6,25 млрд). Найкраща ситуація в Північній Америці та Океанії: у цих регіонах одночасно із зростанням числа заможних громадян збільшувалися і їх капітали. Зростання числа багатіїв супроводжувалося скороченням активів у Південній Америці, Африці та на Близькому Сході. Найбагатшими на мільйонерів, як і колись, залишаються США. Лідерство в рейтингу країні забезпечило проживання 60,28 тис. мультимільйонерів - третина всіх багатіїв світу. Їх сумарні активи досягли $8,29 трлн.

Україна в рейтингу європейських країн займає 19-е місце з 45. За рік число мільйонерів в нашій країні скоротилося на 9,4%, до 480. Їх загальні статки також зменшилися - на 15,1%, до $ 55 млрд. Згідно з останнім рейтингом американського журналу Forbes, кількість мільярдерів в Україні виросла на два - до десяти, а їх статок збільшився з $ 31,1 млрд до $ 32,1 млрд.

Українські експерти вважають, що західні дослідження не повністю відображають українську реальність, оскільки число людей зі статком понад $ 1 млн все ж зростає. "Ми розуміємо, в якій країні живемо: число багатих людей у ​​нас збільшується, але частково через неофіційні доходи. Загалом число людей з капіталом до $ 5 млн зростає, - відзначає радник голови ради директорів Дельта Банку Максим Шахалов. - Число надбагатих громадян не збільшується не через те, що економіка у нас погана. Просто основне багатство сконцентроване в руках кількох ключових людей".

Найближчим часом тенденція скорочення числа надбагатих людей в Україні збережеться. "У заможних людей основне завдання - це підтримка бізнесу. Весь минулий рік був пов'язаний з інвестиціями в підтримку бізнесу, а в цьому році буде тенденція його консервації. За відсутності перспектив власникам простіше закрити бізнес або мінімізувати його, але не розвивати. Показник числа клієнтів в найближчі два роки рости точно не буде", - упевнений генеральний директор компанії з управління активами "ОТП Капітал" Григорій Овчаренко.