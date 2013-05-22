На Вінничині чоловік втік із зали суду і ховався у лісопосадці

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, втікача затримали 21 травня.

Чоловік притягується до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу групою осіб. Після закінчення судового засідання вранці 21 травня, він самовільно залишив приміщення суду та попутним автомобілем дістався Тульчинського району, де переховувався в лісопосадці.

Вжитими заходами через декілька годин правоохоронці його затримали.

За фактом втечі з-під варти відповідно до ст.393 КК України відкрито кримінальне провадження. Такий злочин карається ув’язненням строком від 3 до 5 років. Слідство з’ясовує обставини скоєння правопорушення.

Окрім того, наказом начальника УМВС у Вінницькій області Віктора Русина призначено службове розслідування відносно працівників міліції, які допустили втечу підсудного.