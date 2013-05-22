Завтра КС оприлюднить рішення щодо розширення повноважень Рахункової палати

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі КС.

Суддя-доповідач у справі – Михайло Запорожець.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада України звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності зазначеним статтям Основного Закону України законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України, зокрема, стосовно здійснення Рахунковою палатою контролю від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.

Згідно з Основним Законом, законопроект про внесення змін до Конституції розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2013 року Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії проект закону про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати). Крім того, відповідним рішенням депутати направили цей проект закону до Конституційного суду, щоб отримати висновок щодо відповідності його статтям 157 та 158 Конституції України.

Відповідним законопроектом пропонується розширити компетенції Рахункової палати в частині наділення її повноваженнями щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України, що дасть змогу забезпечити повноцінний контроль за виконанням Державного бюджету України.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 98 Конституції України, яка викладається у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".