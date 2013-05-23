У Кривому Розі чоловік голяка скупався в акваріумі супермаркету (відео)
13:30, 23 травня 2013Суспільство
2253 0
В одному з супермаркетів Кривого Рогу Дніпропетровської області камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, який голяка пірнув в акваріум, розташований в торговому залі.
Коли саме стався інцидент, не уточнюється, проте відеозапис з'явилася на YouTube у четвер, 23 травня, повідомляє most-dnepr.info.
На записі голий чоловік пробігає по рядами з продуктами, а потім застрибує в акваріум. Він кілька разів занурюється, після чого вилазить з акваріума і падає, після чого тікає. При цьому охоронці і продавці спостерігають за подіями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter