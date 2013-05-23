В аеропорту «Сімферополь» затримали росіянина, який пожартував про вибухівку

В аеропорту «Сімферополь» працівники міліції затримали громадянина Російської Федерації, який пожартував, що в його багажі знаходиться вибухівка.

За інформацією СЗГ ГУМВС України в АР Крим, сьогодні, 23 травня, о 13:20 черговий по аеропорту «Сімферополь» повідомив по лінії «102», що на борту літака, який готувався до вильоту за рейсом Сімферополь-Шереметьєво, знаходиться вибухова речовина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної лабораторії НДЕКЦ, міліціонери-кінологи, керівництво міліції та прокуратури, а також сили ДСНС, СБУ та швидкої медичної допомоги. Вибухівку не знайдено.

Як було встановлено у ході перевірки, стюардеса під час обходу салону літака побачила в проході коробку і попросила власника прибрати її у бік. Пасажир, не підозрюючи про наслідки, прибирати багаж відмовився та повідомив, що в коробці знаходиться пластид. Рейс був затриманий, 73 пасажири і шість членів екіпажу евакуйовані.

Жартівником виявився житель Москви 1960 р. н., який перебував у Криму з приватним візитом. Він був знятий з рейсу та доставлений до відділення міліції. У коробці пасажира виявилися тільки овочі.

Після перевірки літак вилетів у Шереметьєво майже з тригодинним запізненням.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). За скоєння даного злочину законодавством України передбачено покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.