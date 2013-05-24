Невідомі «жартівники» залили миючий засіб у фонтани на Майдані Незалежності

Сьогодні, 24 травня, було виявлено забруднення мийними засобами фонтанів на Майдані Незалежності. Невідомі зловмисники спочатку вилили мийну рідину до Великого фонтану, що на вулиці Хрещатик біля Головпоштамту, а потім і до «Водяної кулі».

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Київводоканалу» у зв’язку з цим Товариство припинило роботу усіх фонтанів на Майдані. Наразі працівники служб спускають воду з резервуарів та проводять їх промивку.

Для розслідування обставин «Київводоканал» викликав міліцію Шевченківського району, - зазначається в повідомленні прес-служби.

«Прикро, що інцидент трапився саме напередодні Дня Києва. Лише для заповнення водою резервуару одного фонтану знадобиться щонайменше 13 годин. Працівники дільниці фонтанів «Київводоканалу» докладуть максимум зусиль, щоб знову запустити фонтани вранці 25 травня, щоб вони могли радувати столичних мешканців і гостей на свято міста. Однак, на жаль, існує висока ймовірність, що повністю відновити роботи центральних столичних водограїв до ранку не вдасться»,- говориться у повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ "АК "Київводоканал" здійснює роботи з експлуатації 22 столичних фонтанів. На Майдані Незалежності: "Великий фонтан", "Малі фонтани" (парна сторона вулиці Хрещатик) та "Водяна куля", "Каскадний", "Засновникам міста Києва" (непарна сторона вулиці Хрещатик), а також фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик 23, каскадний фонтан на Великій Васильківській, 119 та десять фонтанів у Русанівській протоці.