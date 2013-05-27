На Луганщині майже кожен десятий випускник виявився медалістом

Як повідомили в Луганській облдержадміністрації, про це сьогодні на брифінгу сказала начальник Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Ірина Цимбал.

За її словами, вже практично 9,5 тисячі випускників цього року реєструвалися на проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНТ), яке починається з 3 червня. При цьому загалом на ЗНТ реєструвалося 13 942 бажаючих, з них майже 3,5 тисячі – це випускники минулих років.

Цимбал також повідомила, що до 2015 року планується перевести школи області на однозмінний режим роботи. Поки що шкіл, де учбовий процес йде у дві зміни, налічується 15.

У містах і районах області активно упроваджуються учбово-виховні комплекси «Школа-сад»: якщо на початок року було 14 заявок від територій на відкриття таких комплексів, то на сьогодні їх вже 20. А до кінця року мережа дошкільних установ області повинна поповнитися ще 21 установою на 170 дітей.

Що стосується шкіл, то, за попередніми даними, можуть бути закриті або реорганізовані 8 шкіл.

«Наприклад, була школа III-IV ступеня акредитації, а стане I-II ступеня», – пояснила директор обласного департаменту.