Випускники у найкращих вишиванках отримають грошовий приз

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком, виділивши на ці цілі з бюджету міста 11 тис. грн.

Загалом мерія планує відзначити 20 хлопців та дівчат, які прийдуть на парад випускників у національному вбранні.

Попередньо члени спеціальної комісії визначать найкраще вбрання в українському стилі, а після завершення параду під час урочистостей на міському стадіоні переможці конкурсу отримають грошові винагороди.