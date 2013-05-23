Випускники у найкращих вишиванках отримають грошовий приз
03:01, 23 травня 2013Суспільство
580 0
У Тернополі випускники у найкращих вишиванках отримають грошові винагороди.
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком, виділивши на ці цілі з бюджету міста 11 тис. грн.
Загалом мерія планує відзначити 20 хлопців та дівчат, які прийдуть на парад випускників у національному вбранні.
Попередньо члени спеціальної комісії визначать найкраще вбрання в українському стилі, а після завершення параду під час урочистостей на міському стадіоні переможці конкурсу отримають грошові винагороди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter