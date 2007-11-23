Чи збираються податківці штурмувати приміщення НАК ”Нафтогаз”?

У Державній податковій адміністрації України називають абсурдною інформацію про спробу силового захоплення податківцями офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

«22 листопада 2007 року в засобах масової інформації була обнародувана заява НАК „Нафтогаз України” про те, що податківці готуються до захоплення офісу компанії. Ця інформація недостовірна і взагалі абсурдна, оскільки силових дій проти НАК „Нафтогаз України” ДПА України не тільки не проводила, а й не планувала» - наголошується в повідомленні податкової.

За інформацією ДПАУ, податковий борг перед бюджетом підприємств НАК «Нафтогаз України» на 1 листопада 2007 року становить більше 2,3 млрд. грн.

Також податківці відзначають, що не сплачені НАК «Нафтогаз України» в жовтні ц.р. 89,9 млн. грн., про які згадувалось у повідомленнях засобів масової інформації з посиланням на заяву прес-служби НАК „Нафтогаз України”, також увійшли до загальної суми податкового боргу компанії.

Натомість, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і далі стверджує, що податкові органи блокують роботу компанії. За словами співбесідника агентства, із вчорашнього вечора від податківців надходять до всіх українських банків, що обслуговують компанію, вимоги розкрити конфіденційну інформацію про «Нафтогаз» і заморозити рахунки НАК.

"Якщо в ДПАУ вважають повідомлення НАК абсурдом, то ми просимо їх публічно роз`яснити громадськості, чому саме такі погрози висували співробітники Спеціальної Державної податкової інспекції в м. Києві вчора і позавчора, і чому сьогодні з ранку ці співробітники, правда, без допомоги так званого фізичного захисту, оббивають пороги "Нафтогазу". Також просимо пояснити, з якою метою всім українським банкам, що обслуговують НАК, із вчорашнього вечора від податківців надходять вимоги розкрити конфіденційну інформацію про компанію і заморозити рахунки НАК", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада делегація НАК «Нафтогаз України», яку очолював голова Правління компанії Євген БАКУЛІН, змушена передчасно припинити переговори з ВАТ «Газпром» про поставки природного газу до України на 2008-2010 роки. Є.БАКУЛІН терміново прибув до Києва через загрозу блокування податковими органами України роботи «Нафтогазу» силовим шляхом.

За даними прес-центру «Нафтогазу», компанія володіє інформацією про можливість силового захоплення адміністративної будівлі податковими органами України з метою адміністративного арешту діяльності компанії.

«З інформації випливає, що податківці мотивують свої наміри наявністю непогашеної заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед Державним бюджетом у розмірі 89 млн. грн. Ця заборгованість виникла наприкінці першого кварталу 2006 року, коли компанією керував Олександр БОЛКІСЄВ», - відзначають в НАК.