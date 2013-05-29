В Україні диплом - не запорука прийому на роботу (дослідження)

Для успішного пошуку роботи хороший досвід, мотивація, зв'язки, особисті якості та навіть успіх важливіші, ніж диплом про вищу освіту, впевнені українські офісні працівники.

Про це йдеться в результатах дослідження Дослідницького центру компанії HeadHunter (hh.ua) на українському ринку праці, результати якого надані УНІАН.

Згідно з даними дослідження, більшість офісних працівників (60%) не вважають диплом про вищу освіту головним для пошуку гарної роботи, не цінують його і більшість роботодавців (51%).

«Половині опитаних при влаштуванні на роботу не доводилося пред'являти диплом», - наголошується в повідомленні.

Як вважає координатор дослідницьких проектів Київського міжнародного інституту соціології Андрій Кашин, претендент на ту чи іншу посаду зобов'язаний, перш за все, демонструвати загальні розумові здібності та професійні знання, «досвід роботи (особливо – не за фахом) і диплом при цьому стають другорядними». Свої висновки експерт засновує на дослідженнях компаній великого і середнього бізнесу, що проводяться КМІС.

Соціолог підтверджує дані hh.ua результатами досліджень, що проводяться КМІС. На його думку, при підборі молодих фахівців роботодавці, перш за все, звертають увагу на розумові здібності претендентів – креативність, здатність аналізувати інформацію, системність мислення, здатність до самонавчання тощо. (54%). Крім того, важливі такі особові якості, як стресостійкість, гнучкість, ініціативність, відповідальність (51%), розвинені практичні навички за фахом (47%) і рівень розвитку комунікативних навичок (37%). Лише 13% компаній вважають важливою наявність додаткової освіти (тренінги, курси тощо), 21% – наявність досвіду роботи, і лише 20% звертають увагу на виш, який закінчив молодий фахівець.

При цьому найбільш авторитетні в очах роботодавців дипломи рейтингових національних вишів – Університету ім. Шевченка, Києво-Могилянської академії, КПІ, Університету ім. Гетьмана (КНЕУ) та інші (42% опитаних).

Якщо роботодавець цікавиться наявністю диплома, то в більшості випадків (52%) просто уточнює факт його наявності. Лише у чверті опитаних детально розпитували про освіту і спеціалізацію при прийомі на нове місце роботи. Ще 13% претендентів виконували практичні завдання, щоб підтвердити свою кваліфікацію.

Найбільш важливими якостями роботодавці вважають практично-професійні навички, вміння розв’язувати проблемні ситуації та навички роботи з клієнтами. Саме цих навичок часто не вистачає молодим фахівцям. На брак у нинішніх випускників практичних навичок вказали 61% опитаних роботодавців, нездатність розв’язувати проблемні ситуації назвали 38%, брак навичок роботи з клієнтами відзначили 32%.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter - об'єднання онлайн-рекрутмента проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі. Щомісячна аудиторія сайту становить більш як 600 тисяч відвідувачів.