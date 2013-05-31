Фінська дизайнерка привласнила картину славетної українки (відео)

У Фінляндії вибухнув мистецький скандал з українською складовою, йдеться у сюжеті ТСН.

Випадково виявилося, що принт, який уже шостий рік використовує одна з найбільших дизайнерських компаній, є практично повною копією малюнка української художниці Марії Приймаченко. Генеральний директор національного музею прикладного мистецтва Адріана Вялець порівняла картину українки, з малюнком, на якому стоїть авторський значок фінської компанії, та не знайшла значних відмінностей. "Композиція не змінювалася. Навіть нахил дерев", - зазначила Вялець.

Картину Приймаченко у Києві побачив громадянин Фінляндії. Із репродукцією він приїхав додому, впевнився, що малюнки місцевої дизайнерської компанії схожі на неї, як дві краплі води, та подзвонив журналістам.

Щоб дізнатися, де і як використовували картину Приймаченко, музей прикладного мистецтва, де зберігається оригінал, збирається написати у Фінляндію лист.

Виявилося, що з 2008 року у Фінляндії, Америці та країнах Азії торгують постільною білизною, посудом, ковдрами та навіть дитячими слинявчиками з малюнками із назвою "Мешканці лісу", які дуже схожі на картини Марії Приймаченко.

Дизайнерка Крістіна Ісола, авторству якої належить серія "Мешканці лісу", визнала плагіат через прес-реліз: "Я не замислювалася про авторські права, про те, що привласнюю чиюсь творчу роботу. Вона здавалася такою близькою, що цим лісовим дивом мені захотілося поділитись з усіма. Я розумію, що вчинила неправильно. Мені соромно". Однак, ці зізнання юридичної сили не мають.

"Авторські права належать родині Марії, її спадкоємцям, онукам, це Іван і Петро, але право на публікацію належить музею", - зауважила директор музею.

Родина художниці лише вчора дізналася про фінський скандал, але ще не вирішила, що робити. Юристи кажуть, що у разі, якщо родичі таки підуть до суду, сума їхньої матеріальної претензії цілком може стати рекордною для України.