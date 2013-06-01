США зберегли антидемпінгові обмеження на українську селітру
04:42, 01 червня 2013Суспільство
552 0
Влада США вирішила залишити в силі антидемпінгові обмеження на постачання нітрату амонію (аміачної селітри) з України.
Відповідне повідомлення оприлюднене в урядовому віснику "Федерал реджістер", який цитує ІТАР-ТАРС.
Комісія США з міжнародної торгівлі (КМТ) постановила, що скасування цих обмежень може завдати шкоди виробникам азотних добрив в США. Відповідно ввезення даного товару буде як і раніше обкладатися додатковими зборами, які окремо встановлюються Мінторгом США.
Рішення КМТ завершує процес перегляду антидемпінгового режиму після закінчення чергового п'ятирічного терміну, встановленого законом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter