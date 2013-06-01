США зберегли антидемпінгові обмеження на українську селітру

Відповідне повідомлення оприлюднене в урядовому віснику "Федерал реджістер", який цитує ІТАР-ТАРС.

Комісія США з міжнародної торгівлі (КМТ) постановила, що скасування цих обмежень може завдати шкоди виробникам азотних добрив в США. Відповідно ввезення даного товару буде як і раніше обкладатися додатковими зборами, які окремо встановлюються Мінторгом США.

Рішення КМТ завершує процес перегляду антидемпінгового режиму після закінчення чергового п'ятирічного терміну, встановленого законом.