В Україні пройшов чемпіонат Європи з фітнесу та бодібілдингу (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, чемпіонат пройшов вчора, 1 червня, у кіноконцертному залі «Україна» в парку імені Т. Шевченка.

Учасників чемпіонату привітав заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту Олександр Попов.

«Сьогодні в Харкові проходить дуже багато важливих подій - до нас приїхав митрополит Володимир, ми відзначаємо День захисту дітей, але головне - у нас вперше проходить чемпіонат Європи з фітнесу та бодібілдингу. Від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса я хочу подякувати всім, хто брав участь в організації та проведенні чемпіонату, спортсменів, які приїхали до Харкова, щоб взяти участь у змаганнях. Для Харкова це дуже важлива подія. І я радий, що мені була надана можливість входити до оргкомітету чемпіонату», - зазначив Попов.

У свою чергу президент Всесвітньої федерації фітнесу та Всесвітньої федерації культуризму Едмундас Даубарас зазначив, що щорічно федерація проводить близько 60 великих заходів, на яких збирається безліч спортсменів з дуже багатьох країн, і сьогодні в Харкові теж проходить дуже важливий захід. Президент федерації подякував Харкову за хорошу організацію чемпіонату і вручив Попову подяку від прем’єр-міністра Словаччини.

За відомостями організаторів, в чемпіонаті в Харкові брало участь 300 спортсменів з 32 країн, зокрема з Білорусі, Великобританії, Казахстану, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Словаччини, України, Естонії, Бразилії, Індії, Ірану, Пакистану, Сирії та інших країн. Відбірковий тур та фінал чемпіонату проходили в один день - 1 червня. У фінал вийшли 70 спортсменів.

Як повідомили організатори турніру, абсолютними чемпіонами в своїх категоріях стали п’ятеро харків’ян: Вікторія Лебединська (серед жінок до 21 року), Віталій Лебединський (серед юнаків до 15 років), Євген Надєждін (серед чоловіків старше 21 років), Олексій Шляпцев (серед юнаків до 18 років) та Сергій Котунов (серед ветеранів, 53 роки).

Також абсолютним чемпіоном турніру став спортсмен з Ізюма - інвалід-візочник Олександр Голуб. Такий титул на подібному чемпіонаті було присвоєно вперше.

Змагання серед атлетів проходили в 50 категоріях, серед яких - багатоборство, модельнийфітнес, фітнес-аеробіка, класичний бодібілдинг. Також пройшли турніри серед інвалідів, дітей та спортсменів інших категорій. У змаганнях брали участь атлети від 5 до 65 років.

Організатори чемпіонату - Всесвітня федерація фітнесу, Всесвітня федерація культуризму (WFF-WBBF), Федерація атлетичного фітнесу України за підтримки Харківської міської ради.