Скасовано один з найбільших дитячих фестивалів України

Про це повідомляє сайт компанії «Таврійські ігри», яка є організатором даного фестивалю.

На початок серпня 2013 компанія «Таврійські ігри» запланувала проведення міжнародного благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри» в Скадовську Херсонської області. Однак за відсутності фінансової підтримки з боку спонсорів, меценатів і органів влади провести даний захід неможливо, сказано у повідомленні. З цієї причини фестиваль цього року проводитися не буде.

Про дату і місце проведення наступного фестивалю «Чорноморські ігри» буде повідомлено додатково, наголошують організатори.

На тему: Таврійських ігор цього року не буде

Довідка УНІАН. Фестиваль «Чорноморські ігри» - масштабне благодійна подія, що складається з комплексу вокальних та хореографічних конкурсів, а також творчих, розвиваючих і ігрових програм для дітей від 6 до 16 років. Фестиваль проводиться з 1998 року. За 13 років у конкурсних програмах фестивалю взяли участь понад 26 тисяч дітей. Місія фестивалю - пошук, відкриття, творче і духовний розвиток талановитих дітей в Україні.

Почесним президентом компанії «Таврійські ігри» є народний депутат від Партії регіонів Микола Баграєв.