Ощадбанк передумав об’єднувати банкомати зі Сбербанком Росії

«Ощадбанк» припиняє проект об'єднаної мережі банкоматів з дочірнім банком «Сбербанку Росії» в Україні за взаємною згодою сторін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Ощадбанку».

Згідно з повідомленням, із 11 червня 2013 року скасовуються пільгові тарифи на зняття готівкових коштів для утримувачів платіжних карт «Ощадбанку» в банкоматах дочірнього банку «Сбербанку Росії». Надалі такі операції тарифікуватимуться як зняття готівки в банкоматах інших банків на території України згідно з діючими тарифами «Ощадбанку». «Завершення співпраці з дочірнім банком «Сбербанку Росії» в проекті об'єднаної мережі є зваженим і взаємовигідним кроком для обох банків. Поглиблений аналіз наших мереж банкоматів показав низьку ефективність такого об'єднання в сучасних ринкових умовах», - цитує прес-служба заступника голови правління банку Антона Тютюна.

Як повідомляється, в даний час «Ощадбанк» демонструє позитивну динаміку в розвитку власної мережі банкоматів, він посідає четверте місце за кількістю банкоматів серед українських банків. «За перший квартал 2013 року кількість банкоматів "Ощадбанку" зросла на 60 одиниць, а до кінця року планується збільшити цей показник до 200», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 квітня 2013 року активи банку становили 86,23 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 49,67 млрд грн, зобов'язання - 67,95 млрд грн, кошти клієнтів - 40,02 млрд грн, власний капітал - 18,28 млрд грн, статутний капітал - 14,5 млрд грн. У першому кварталі 2013 року банк одержав прибуток у розмірі 137,28 млн. грн. 100% акцій банку належать державі.

«Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. На 1 квітня 2013 року активи банку становили 29,52 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 20,14 млрд грн, зобов'язання – 26,29 млрд грн, кошти клієнтів - 15,86 млрд грн, власний капітал – 3,24 млрд грн, статутний капітал - 3,39 млрд грн. Прибуток банку в першому кварталі цього року становив 141,43 млн. грн. Банк є дочірним банком «Сбербанку Росії» (Російська Федерація).