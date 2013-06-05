Газпром: видобуток сланцевого газу в Європі буде обмежений

Про це говорить генеральний директор «Газпром експорт» Олександр Медведєв у щорічній корпоративній брошурі компанії.

«Що стосується Європи, то є вагомі підстави вважати: локальний видобуток сланцевого газу в Старому Світі буде обмежений і не дасть змоги вирішити проблему енергетичної безпеки континенту. Собівартість газу буде дуже висока», - повідомив Медведєв.

Також він зазначив, що сланцевий газ відкриває нові можливості, але не загрожує бізнесу «Газпрому».

«У нас є певний досвід розробки нетрадиційних газових ресурсів, проте поки що набагато вигідніше видобувати традиційний газ, якого в Росії вдосталь», - наголосив глава «Газпром експорту».

«Заглядаючи в майбутнє, ми виходимо з того, що трубопроводи ще довго виконуватимуть функції життєво важливих артерій, що живлять енергетику насамперед Європи і Китаю. Це підтверджується й тим, що в умовах посилення конкуренції наша компанія вже уклала попередні контракти на більш як 4 трильйони кубометрів газу», - додав Медведєв.

Також він зазначив, що природний газ як сировина дедалі активніше замінює нафту в хімічній промисловості.